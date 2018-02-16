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Расходы на научные исследования в два раза увеличат на Кубани

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Расходы на научные исследования в два раза увеличат в Краснодарском крае в этом году. На инвестиционном форуме в Сочи Российский фонд фундаментальных исследований и администрация Краснодарского края подписали соглашение об увеличении финансирования научных исследований.

С этого года планируют увеличить финансирование научных исследований ученых Кубани. Пока что из бюджета области и из РФФИ поступают средства в размере 28 млн рублей с каждой стороны, сообщают «Кубанские новости».

Заключенное соглашение между сторонами предполагает увеличение финансирования до 50 млн рублей от каждой из сторон. Таким образом ученые получат возможность проводить исследования почти на 100 млн рублей в год.

Губернатор края Вениамин Кондратьев на форуме в Сочи отметил важность развития науки и технологий, а также рассказал, что в этом году на инвестиционном форуме впервые выделена площадка специально для презентации научных разработок совершенно разной направленности: от техники для сельского хозяйства до робототехники.

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