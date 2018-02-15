Водитель «КамАЗа» вдавил кочегара в котел в Красноярском крае

Водитель «КамАЗа» не заметил кочегара и вдавил его в котел в Уярском районе Красноярского края. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета Красноярского края.

Инцидент произошел 10 января 2018 года в Уяре. Мужчина-водитель привез на одно из предприятий уголь для котельной. Он открыл ворота, чтобы заехать в помещение котельной, и стал сдавать задним ходом. В это время в котельной был кочегар, водитель не заметил его, и борт «КамАЗа» прижал работника к котлу, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В результате происшествия 59-летний кочегар погиб от полученных травм. Отмечается, что водитель при совершении маневра не подавал сигналов и не проверил, есть ли кто-нибудь на месте, куда он собрался заезжать. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение правил охраны труда».