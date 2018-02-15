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Лжецелительница выманила у подруги 240 тыс. рублей в Красноярском крае

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Лжецелительница выманила у подруги 240 тыс. рублей за якобы урегулирование конфликтных ситуаций в семье и лечение от болезни в Лесосибирске, Красноярский край.

В правоохранительные органы с заявлением обратилась 27-летняя местная жительница. Она рассказала, что нашла в сети объявление об услугах экстрасенса и позвонила. Экстрасенсом оказалась ее подруга, которая рассказала ей, что с недавних пор у нее открылись сверхъестественные способности, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Потерпевшая поверила приятельнице и в период с марта по август 2017 года отдала ей за услуги более 240 тыс. рублей. «Маг» обещала помочь в урегулировании конфликтов в семье и избавлении от болезни. Когда же женщина поняла, что «помощь» не помогает, она обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Обвиняемая ожидает суда.

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