Житель Якутска задержан за кражу норковых шуб на 700 тыс. рублей

Житель Якутска задержан за кражу норковых шуб общей стоимостью в 700 тыс. рублей и плазменного телевизора, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха.

В правоохранительные органы обратилась женщина-предприниматель с заявлением о хищении десяти норковых шуб и плазменного телевизора. Она рассказала, что хранила товар для реализации в кладовом помещении подъезда дома, где проживает, сообщает ИА SakhaNews.

В ходе расследования сотрудники полиции установили, что предприниматель иногда хранила в помещении часть товара и потом перевозила его в магазин. Для того чтобы проникнуть в кладовую, похититель взломал два замка. Правоохранительные органы установили личность и местонахождение подозреваемого и задержали его.

Им оказался 19-летний сосед потерпевшей. Он воспользовался отсутствием женщины для проникновения в помещение и похитил товарно-материальные ценности. Затем он спрятал их под домом для дальнейшей продажи. Товар вернули законному владельцу, а в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».