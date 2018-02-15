Пензенские охотничьи хозяйства пополнят 170 оленей

В охотничьих хозяйствах Пензенской области в скором времени появятся еще 170 оленей. Поголовье выращивают в поселке городского типа Золотарёвка. За три года стадо увеличилось в три раза.

Как сообщает ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на замгендиректора охотничьего хозяйства Игоря Макаревича, парнокопытные содержатся в полувольных условиях на территории хозяйства «Охотничьи просторы». Они находятся на одной территории с дикими кабанами.

В свою очередь, глава областного министерства лесного охотничьего хозяйства и природопользования Александр Москвин рассказал, что на территории региона есть семь организаций с полувольным содержанием, общая площадь которых 2 млн 400 га. В состоянии естественной свободы в области живут около 800 особей пятнистого оленя.