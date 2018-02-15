РЖД и Псковская область создадут транспортно-логистический хаб

Псковская область и Российские железные дороги создадут транспортно-логистический хаб на базе особой экономической зоны «Моглино» с сателлитами на объектах терминально-складской инфраструктуры РЖД, сообщает пресс-служба администрации региона.

Сегодня, 15 февраля, на инвестиционном форуме в Сочи было подписано соглашение между временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым и генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым о создании транспортно-логистического хаба, сообщает Псковская лента новостей.

По словам Михаила Ведерникова, целью проекта является увеличение железнодорожных перевозок, что повлечет за собой разгрузку автомобильных дорог региона, увеличение скорости доставки грузов и повышение загруженности пропускных пунктов с таможенно-логистическими терминалами на границе.

Также врио губернатора Псковской области и генеральный директор ОАО «РЖД» договорились между собой обсудить вопрос пассажирских перевозок.