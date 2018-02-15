Прямой эфир

СК начал проверку по факту обрушения грунта в Политехническом музее

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту обрушения грунта в Политехническом музее. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Как сообщает телеканал «360», сотрудникам Следственного комитета предстоит осмотреть место происшествия, выяснить причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее портал iz.ru сообщал, что во время проведения работ по реконструкции здания музея в подвале произошло обрушение грунта. В результате ЧП один рабочий погиб, еще двое получили травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 150 человек эвакуируют из дома с треснувшим полом в Звенигороде
Движение остановлено на Филевской линии метро из-за падения дерева

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017