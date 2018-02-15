СК начал проверку по факту обрушения грунта в Политехническом музее

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту обрушения грунта в Политехническом музее. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Как сообщает телеканал «360», сотрудникам Следственного комитета предстоит осмотреть место происшествия, выяснить причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее портал iz.ru сообщал, что во время проведения работ по реконструкции здания музея в подвале произошло обрушение грунта. В результате ЧП один рабочий погиб, еще двое получили травмы.