Ижевск переходит на дизайн-код

Ижевск будет переведен на дизайн-код. Изменения в правила благоустройства города внесли депутаты городской думы. Они создадут рабочую группу, которая будет решать спорные вопросы.

Как отмечает ИА «Сусанин», в основном изменения касаются правил согласования. Так, в первой редакции инициативы согласование было обязательным. Теперь же его сделали добровольным. То есть предприниматель может согласовывать с администрацией вывеску, а может не делать этого.

Депутаты полагают, что необходимо наладить тесное взаимодействие с предпринимательским сообществом и с рекламными агентствами, которые попадают в зону первого этапа дизайн-кода.

Портал iz.ru в январе сообщал о том, что дизайн-код будет введен уже в этом году в городе Сарапуле в Удмуртии. Правда, пока требования к фасаду будут касаться только исторической части города.