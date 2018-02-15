В Екатеринбурге пять человек пострадали при обрушении потолка в доме

В Екатеринбурге при обрушении потолка в многоквартирном доме пострадали трое взрослых и двое малолетних детей.

Из жилого здания на Суворовском переулке были эвакуированы 23 человека. Их временно разместили в ближайшей школе.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Также проверяется информация о том, что в указанном доме производился ремонт крыши, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России по Свердловской области.

В пятницу, 16 февраля, состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая обсудит дальнейшее размещение жильцов и обследование аварийного здания.

Отмечается, что двухэтажный дом был построен в середине прошлого века.