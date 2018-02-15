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Запашный намерен снова пойти в ресторан, в который его не пустили

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Артист цирка Аскольд Запашный опубликовал шуточный ролик о своей подготовке к новому походу в клуб-ресторан в Туле, в котором он ранее не прошел фейсконтроль.

Видеозапись он выложил на своей странице в Instagram, отметив в подписи, что не рекомендует смотреть ролик людям «с отсутствующим чувством юмора».

Как сообщал портал iz.ru, в начале февраля Аскольда Запашного не пустили в ресторан в Туле, так как он не прошел фейсконтроль директора заведения.

Аскольд Запашный — народный артист РФ. Он выступает в жанре дрессировки хищных животных.

В 2011 году артист и его брат Эдгард Запашный были внесены в Книгу рекордов Гиннесса за выполнение сложного трюка.

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