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Члена МОКа от Великобритании выгнали с Олимпиады за драку с охранником

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Фото: youtube.com
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Член Международного олимпийского комитета от Великобритании Адам Пенгилли вынужден покинуть Игры в южнокорейском Пхенчхане из-за конфликта с охранником.

Руководство МОКа рекомендовало мужчине покинуть соревнования после того, как его обвинили в нападении на сотрудника службы безопасности. Также британец оскорбительно отзывался о принимающей Олимпиаду стране.

При этом сам Пенгилли всё отрицает. Перед отъездом он должен будет пройти интервью с офицером по этике Международного олимпийского комитета, сообщает Inside The Game.

Мандат британца, который активно выступал за полное отстранение России от Олимпиады, истекает 25 февраля.

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