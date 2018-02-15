Члена МОКа от Великобритании выгнали с Олимпиады за драку с охранником

Член Международного олимпийского комитета от Великобритании Адам Пенгилли вынужден покинуть Игры в южнокорейском Пхенчхане из-за конфликта с охранником.

Руководство МОКа рекомендовало мужчине покинуть соревнования после того, как его обвинили в нападении на сотрудника службы безопасности. Также британец оскорбительно отзывался о принимающей Олимпиаду стране.

При этом сам Пенгилли всё отрицает. Перед отъездом он должен будет пройти интервью с офицером по этике Международного олимпийского комитета, сообщает Inside The Game.

Мандат британца, который активно выступал за полное отстранение России от Олимпиады, истекает 25 февраля.