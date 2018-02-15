Строительство третьей очереди онкоцентра продолжится в Курской области

Строительство третьей очереди онкологического центра продолжится в Курской области, сообщает региональный комитет здравоохранения. В связи с этим губернатор области Александр Михайлов направил министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой письмо, в котором выражает благодарность за возможность продолжить строительство Курского областного онкологического диспансера.

В этом году продолжение строительства третьей очереди онкологического центра стало возможным благодаря субсидиям, выделенным из федерального бюджета в размере 478,4 млн рублей. Из бюджета области на реализацию проекта предусмотрели 556,6 млн рублей. Финансовые средства пойдут на возведение третьего корпуса областного онкологического диспансера. Он будет состоять из двух корпусов — хирургического и платного, сообщает «Курская правда».

Первые очереди центра были достроены несколько лет назад. Они функционируют и принимают пациентов не только из Курской области, но и из других регионов. Каждый день квалифицированную помощь получает более тысячи человек. Центр оснащен новейшим оборудованием, а введение в эксплуатацию нового, третьего, корпуса еще больше расширит функционал диспансера.