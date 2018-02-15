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Власти Казани закупят 200 новых автобусов к ЧМ-2018

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Власти Казани решили закупить 200 новых автобусов к ЧМ-2018. На это будет потрачено 1,8 млрд рублей. Сейчас на городских маршрутах работают 840 автобусов. Средняя стоимость одного — около 9 млн рублей.

Как рассказал глава городского комитета по транспорту Айдар Абдулхаков, в основном по Казани передвигаются автобусы 2007–2008 годов выпуска с пробегом более 1 млн км. Поэтому, по словам чиновника, нет большого смысла вкладываться в их ремонт, сообщает ресурс ProKazan.ru.

Абдулхаков также сообщил, что электробусов в столице Татарстана пока не будет. Он объяснил это высокой ценой таких машин. Так, по словам чиновника, один электробус стоит 28 млн рублей.

Портал iz.ru 13 февраля сообщил о том, что к ЧМ-2018 в Татарстане появится возможность путешествовать по республике на велорикшах. Это будет сделано в рамках разработанной концепции Visit Tatarstan.

Напомним, с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России пройдет ЧМ-2018. По итогам жеребьевки на стадионе в Казани будут сыграны шесть матчей.

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