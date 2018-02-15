Южная Корея не планирует размещение новых американских систем ПРО

Власти Южной Кореи не планируют увеличивать количество размещенных на территории страны американских систем противоракетной обороны (ПРО) THAAD.

Об этом заявил южнокорейский посол в России У Юн Гын, отметив, что размещение американских систем ПРО «носило оборонительный характер» в связи с действиями Пхеньяна.

«Это не направлено против России», — приводит «РИА Новости» слова дипломата.

Как писал портал iz.ru, Юн Гын также заявил о возможности переговоров США и КНДР и визита южнокорейского президента Му Чжэ Ина в Северную Корею.

Подробная информация о ситуации на Корейском полуострове и ядерных испытаниях Пхеньяна доступна в сюжете портала iz.ru.