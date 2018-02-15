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Обыски прошли в управлении капитального строительства Озерска

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Силовики пришли с обысками в управление капитального строительства Озерска Челябинской области. Там проведена выемка документов. Сейчас их изучают следователи.

Как заявил ИА «Урал-пресс-информ» начальник информационно-аналитического отдела управления Сергей Зюсь, ведомство открыто для любых проверок и готово предоставить любые документы для «объективного и достоверного изучения».

По предварительной информации, действия силовых структур могут быть связаны с расследованием нарушений при начислении премий сотрудникам, а также фактов трудоустройства несуществующих людей.

О том, есть ли задержанные по этим эпизодам, пока ничего не известно.

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