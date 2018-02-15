Французы пытались устроить договорной забег конькобежцев на ОИ-2014

Один из тренеров сборной Франции по конькобежному спорту голландец Джиллер Анема пытался организовать договорной забег в командной гонке на Олимпийских играх в Сочи.

Тогда зимой 2014 года главными фаворитами турнира были спортсмены из Нидерландов, с которыми он и пытался заключить сделку.

Анема опасался, что если французская сборная покажет на Играх плохие результаты, то ее финансирование будет урезано. Угроза тому была, так как один из ведущих членов команды болел.

Тренер сборной Франции тогда попросил голландского коллегу, чтобы его подопечные не бежали слишком быстро. Взамен Анема пообещал неожиданное падение одного из французов во время заезда, пишет газета Volkskrant.

Глава олимпийской делегации сборной Нидерландов, на тот момент Мориц Хендрикс, отклонил данное предложение и обвинил Анема в попытке организовать договорной забег.