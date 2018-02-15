Жительницу Рязани наградили за помощь в поисках пьяных водителей

Госавтоинспекция Рязани отметила молодую жительницу города за активную гражданскую позицию.

Девушка активно помогала ГИБДД отлавливать водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Руководство Госавтоинспекции отметило, что участие общественности крайне важно в обеспечении безопасности дорожного движения.

В награду девушка получила билеты в театр и грамоту-благодарность, сообщает РИА «7 новостей».

Госавтоинспекция Рязани готова сотрудничать с общественными организациями и объединениями. Общественникам предлагается участвовать в рейдах с нарядами ДПС и проводить массовые акции.