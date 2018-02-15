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Глава Краснодара поручил снести ларьки и палатки в городе

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Глава Краснодара Евгений Первышов поручил принять все необходимые меры для сноса ларьков и палаток в городе, которые размещены незаконно, сообщает пресс-служба администрации города.

Демонтировать все несанкционированные торговые объекты в городе поручил глава города. Это связано с тем, что в последнее время стали появляться всё больше и больше торговых точек в оживленных местах города, сообщает ИА KrasnodarMedia.

По словам Евгения Первышова, с владельцев таких точек необходимо будет добиваться взыскания штрафа за ущерб, который они нанесли благоустройству города своим незаконным и беспорядочным размещением ларьков.

По информации на официальном сайте администрации города, ранее была проведена работа по исследованию возможного расположения таких объектов, а затем официально были утверждены схемы расположения и адреса, где могут располагаться торговые ларьки и киоски.

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