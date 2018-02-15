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Власти Орловской области выделили 4 млн рублей на отлов бродячих псов

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В Орловской области из-за участившихся жалоб власти решили выделить финансирование на отлов собак. Самых агрессивных псов усыпят.

Городские власти дополнительно получат более 4 млн рублей. Муниципалитет уже выделял 100 тыс. рублей, на эти средства удалось поймать порядка 30 собак. Как отметили в орловской администрации, прежде в городе ежегодно отлавливали до 3,4 тыс. собак, но из-за гуманизации законов число отловленных сократилось до нескольких сотен.

Сообщить о безнадзорных животных жители могут в районную администрацию или в ветеринарную службу. Между структурами уже налажен обмен информацией, чтобы дважды не реагировать на одно сообщение, сообщает InfoOrel.ru.

По законодательству собак ловят, стерилизуют, чипируют и отпускают на прежнее место обитания. Усыплению подлежат лишь наиболее агрессивные особи.

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