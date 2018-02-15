Путин призвал Генпрокуратуру блюсти соблюдение прав россиян

Владимир Путин призвал Генпрокуратуру следить за соблюдением прав граждан.

Защита прав семьи остаётся в приоритете, квартиры для детей-сирот должны быть недорогими и комфортными, подчеркнул президент.

Мошеннические схемы в ЖКХ — одна из главных бед России. Задача правоохранительных органов – контролировать работу управкомпаний.

Если вы видите, что кто-то искусственно задирает тарифы, прошу принимать быстрые и предусмотренные законом меры, ведь от необоснованных скачков цен страдают прежде всего — и мы с вами это хорошо понимаем — уязвимые слои населения, отметил Владимир Путин.

