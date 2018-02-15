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Поляки будут выпускать в Калининградской области лекарство от рака

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Фармацевтическая компания из Польши намерена построить завод по производству лекарств в Калининградской области.

О планах по открытию предприятия заявил директор Корпорации развития Калининградской области Олег Скворцов. По его словам, одним из направлений работы завода станет выпуск препаратов от рака кожи. Инвесторы рассматривают площадки в индустриальных парках и ищут подходящий вариант размещения.

Поляков в Калининградской области привлекли льготные условия ведения бизнеса. В первую очередь, это налоги на прибыль и имущество. Кроме того, у иностранной компании появится возможность выйти на российский рынок, сообщает «Калининград.Ru».

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