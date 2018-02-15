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Житель Приморья задержан за хранение и сбыт частей уссурийского тигра

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Житель Приморья задержан по подозрению в скупке, хранении и сбыте частей уссурийского тигра в том числе за границу России, об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе расследования установили, что 41-летний житель поселка Пограничный причастен к хранению и сбыту частей особо ценных видов животных. Полицейские провели спецмероприятие, в котором притворились покупателями частей тигра, и задержали злоумышленника с поличным, сообщает ИА UssurMedia.

При задержании у мужчины были изъяты и отправлены на экспертизу части животных, результаты которой показали, что фрагменты принадлежат уссурийскому тигру. В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили, что подозреваемый продал фрагменты тигра в количестве восьми штук за 1,2 млн рублей и организовал их перевозку через границу в одну из стран Восточной Азии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет и взыскания крупного штрафа. Мужчина полностью признал свою вину.

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