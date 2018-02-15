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Apple ответила на претензии владельцев колонки HomePod о следах на мебели

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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Аудоколонка HomePod от Apple оставляет следы на мебели и деревянных поверхностях, заявили первые владельцы гаджета. На эту претензию пользователей в компании ответили, что пятна появляются из‐за особенностей основания колонки и их легко удалить с помощью тряпки. Об этом сообщают Wirecutter и Pocket Lint.

Некоторые пользователи в соцсетях решили, что гаджет способен прожечь пол, и посоветовали производителю выпустить специальные подставки.

Служба поддержки компании Apple объяснила, что всё дело в ее резиновых ножках колонки. Между силиконовым основанием и поверхностью выделяется смазка, которая пачкает мебель. Если колонку поставить в другое место, то белые следы должны исчезнуть сами собой, заверили в компании. Если же этого не произойдет, круги можно просто протереть влажной или сухой тканью — всё зависит от мебели.

При этом производитель не рекомендует ставить HomePod на мягкую поверхность — это может негативно повлиять на качество звука.

HomePod Apple — беспроводной аудиодинамик, оснащенный функцией голосового помощника Siri. Старт продаж гаджета состоялся в феврале текущего года. Его стоимость составляет $349.

По словам главного редактора Wylsa.com Александра Побыванца, когда играет музыка, силиконовые ножки «гасят» вибрацию. Из-за этого на обработанных масляной краской поверхностях действительно могут появляться следы.

«Нельзя сказать, что HomePod прожигает, портит или прожигает поверхность. Это такая особенность устройств, и она касается не только колонок Apple, но и других подобных. Но пока она самая интересная, видимо», — цитирует телеканал «360» эксперта.

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