Парламент ЮАР утвердил нового президента страны

Лидер правящей партии «Африканский национальный конгресс» (АНК), вице-президент Сирил Рамапоса избран новым президентом ЮАР. Такое решение принял парламент республики на заседании.

Ожидается, что уже в пятницу новый глава государства выступит с посланием к нации.

Стоит отметить, что Рамапоса был единственным выдвинутым депутатами кандидатом. Оппозиционные партии решили своих претендентов не выдвигать. Оппозиция настаивала на роспуске парламента и проведении досрочных выборов в Южно-Африканской Республике.

Предыдущий президент ЮАР Джейкоб Зума, находившийся у власти с 2009 года, добровольно покинул свой пост накануне вечером, хотя по конституции его полномочия должны закончиться только в 2019 году

Джейкоб Зума занимает высший пост в ЮАР с 2009 года, в 2014 году он переизбран на второй пятилетний срок.

Во время второго срока вскрылось несколько коррупционных скандалов, к которым оказался причастен глава государства. Оппозиция восьмикратно пыталась добиться его отставки через импичмент и вотум недоверия.