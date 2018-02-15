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Парламент ЮАР утвердил нового президента страны

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Фото: REUTERS/Mike Hutchings
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Лидер правящей партии «Африканский национальный конгресс» (АНК), вице-президент Сирил Рамапоса избран новым президентом ЮАР.  Такое решение принял парламент республики на заседании.

Ожидается, что уже в пятницу новый глава государства выступит с посланием к нации.

Стоит отметить, что Рамапоса был единственным выдвинутым депутатами кандидатом. Оппозиционные партии решили своих претендентов не выдвигать. Оппозиция настаивала на роспуске парламента и проведении досрочных выборов в Южно-Африканской Республике.

Предыдущий президент ЮАР Джейкоб Зума, находившийся у власти с 2009 года, добровольно покинул свой пост накануне вечером, хотя по конституции его полномочия должны закончиться только в 2019 году 

Джейкоб Зума занимает высший пост в ЮАР с 2009 года, в 2014 году он переизбран на второй пятилетний срок. 

Во время второго срока вскрылось несколько коррупционных скандалов, к которым оказался причастен глава государства. Оппозиция восьмикратно пыталась добиться его отставки через импичмент и вотум недоверия. 

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