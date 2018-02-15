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Москва просит ОБСЕ обеспечить в Киеве порядок на выборах президента РФ

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Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей
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Россия обратилась к руководству ОБСЕ и ее Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Украине с просьбой отслеживать ситуацию с обеспечением порядка возле загранучреждений в период голосования на выборах президента РФ. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Чтобы порядок хоть как-то поддерживался у наших загранучреждений, российская сторона была вынуждена обратиться к руководству ОБСЕ и ее Специальной мониторинговой миссии, чтобы обеспечивать отслеживание ситуации силами СММ», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, проведение выборов на Украине является сложным процессом из-за атмосферы ненависти, которую поддерживают украинские националисты.

«Несмотря на обращение посольства РФ в МИД Украины с просьбой обеспечить общественный порядок в день выборов, полицейские вмешиваются в крайне редких случаях для наведения порядка», — констатировала представитель внешнеполитического ведомства.

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