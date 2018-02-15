«Действовать максимально решительно»

Президент России Владимир Путин принял участие в заседании расширенной коллегии Генеральной прокуратуры. Глава государства поручил обеспечить соблюдение социальных прав граждан, активнее бороться с экстремизмом и коррупцией, а также проследить за соблюдением закона в рамках подготовки и проведения президентских выборов. В этот же день российский лидер встретился с королем Иордании Абдаллой II, с которым обсудил ситуацию в Сирии.

Открывая заседание коллегии, Владимир Путин предложил обсудить, как эффективнее решать задачи по обеспечению верховенства закона, результативно бороться с криминалом, произволом, коррупцией и экстремизмом. Со всем, что мешает устойчивому, динамичному развитию страны, ограничивает возможности для самореализации людей и несет угрозу их свободам.

— В центре вашего внимания должна быть защита основополагающих прав граждан, прежде всего в таких чувствительных областях, как трудовые и социальные отношения. В рамках своих полномочий вы обязаны незамедлительно реагировать на любые нарушения закона и прав граждан в этих сферах, в том числе на задержки или невыплаты заработной платы, — подчеркнул глава государства, обращаясь к представителям правоохранительных органов.

Он поручил сотрудникам прокуратуры содействовать реализации социальной политики государства. По словам президента, под особым контролем должно находиться соблюдение прав несовершеннолетних. В частности — вопрос с выделением жилья для детей-сирот.

— Прошу принципиально реагировать на факты приобретения квартир для детей-сирот по завышенным ценам или на попытки отделаться от граждан, предоставляя им откровенно бросовое, никому не нужное помещение, не пригодное для жилья, — сказал он.

Еще одна задача — отслеживать ценообразование в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

— Если вы видите, что кто-то искусственно задирает тарифы, прошу принимать быстрые и соответствующие предусмотренные законом меры. Ведь от необоснованных скачков цен страдают прежде всего — и мы с вами это хорошо понимаем — уязвимые слои населения: это семьи с небольшими доходами, пенсионеры, — заметил Владимир Путин.

Президент также призвал активно защищать предпринимательские свободы и пресекать давление на бизнес, не допуская необоснованных проверок.

— Также должны проверяться ситуации с немотивированными или, проще сказать, заказными уголовными преследованиями в отношении бизнеса, а виновные, безусловно, привлекаться к ответственности, — подчеркнул глава государства. — Послушайте, уважаемые коллеги! Вы не можете не видеть, не замечать на местах — это проблема сегодня, и ее надо решать! Подчеркну: эффективная защита прав предпринимателей, предпринимательских свобод — это важнейшее условие успешного развития национальной экономики, всей страны.

Отдельно Владимир Путин остановился на проблеме регистрации преступлений. По словам президента, органы прокуратуры должны следить за этим процессом, чтобы граждане были уверены: их обращения за помощью будут замечены, а справедливость — восстановлена.

Еще одна не теряющая актуальности задача — противодействие коррупции. Глава государства констатировал, что этот вопрос, к сожалению, по-прежнему не сходит с повестки дня.

— Прошу действовать здесь максимально решительно. В такой работе правоохранительные органы получат всю необходимую политическую поддержку и, уверен, смогут опереться на солидарную, консолидированную позицию граждан России. Прошу также внимательно отслеживать целевое расходование бюджетных средств на всех уровнях, в том числе при выполнении новой программы вооружения, а также при реализации других ключевых госпрограмм и строительстве крупнейших инфраструктурных объектов, — сказал президент.

Не менее актуальной темой остается борьба с экстремизмом, призывы к которому множатся в интернете. По данным, приведенным российским лидером, за последние четыре года по требованию прокуроров было заблокировано более 3 тыс. интернет-страниц, а с более чем 70 тыс. сайтов удалены прямые призывы к экстремистской деятельности. Президент поручил продолжать работу по противодействию радикальным идеологиям.

Глава государства напомнил собравшимся и о главном политическом событии в стране — президентских выборах, которые пройдут 18 марта.

— Прошу вас в ходе подготовки и проведения предстоящих выборов президента Российской Федерации в полной мере обеспечить конституционные права граждан России на свободное, демократическое волеизъявление. Честные выборы и строжайшее соблюдение закона во время их проведения — это основа легитимности государственной власти, залог доверия граждан, — подчеркнул Владимир Путин.

В этот же день президент провел в Кремле переговоры с королем Иордании Абдаллой II. Интересно, что в ходе общения Абдалла II называл Владимира Путина исключительно «мой брат». Король подчеркнул, что именно благодаря усилиям российского лидера удалось начать процесс политического разрешения конфликта на юге Сирии.