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Туроператора Универсиады-2019 выберут в ближайшее время

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В I квартале 2018 года должен быть выбран единый туристический оператор Универсиады-2019, которая пройдет в Красноярске. Компании-победителю придется формировать экскурсионные услуги для гостей и участников, составлять маршруты, предоставлять экскурсоводов, решать вопросы транспорта и обеспечивать безопасность.

Как сообщает Сибирское агентство новостей со ссылкой на региональный парламент, программа прежде всего будет рассчитана на знакомство приехавших на Универсиаду с Россией, Сибирью и Красноярским краем. От туроператора требуется продвигать новые региональные туристические продукты. Но главная цель — это создание образа Сибири.  

О том, какие будут маршруты, примерно известно. Гостям покажут заповедник «Столбы», Караульную пещеру, Красноярскую ГЭС, достопримечательности Дивногорска, смотровую площадку возле Успенского монастыря, музеи имени Сурикова и Астафьева. Ожидается что экскурсии посетят более 10 тыс. человек.

Агентство добавляет, что до конца года в Красноярске будет создан информационный центр, появятся портал о туризме и системы навигации и ориентирования.

Депутаты заксобрания ранее проинспектировали объекты Красноярска и Дивногорска. Они выяснили, что в ремонте нуждается площадка Слизневского утеса, смотровая около часовни Параскевы Пятницы на Караульной горе и еще некоторые объекты в центре столицы края.

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