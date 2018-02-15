Водителя троллейбуса в Брянске оштрафовали по видео нарушения

Сотрудники ГИБДД в Брянске выписали штраф на основании видео, на котором водитель троллейбуса проезжает пешеходный переход на красный свет.

Нарушение было зафиксировано на проспекте Стане Димитрова. Троллейбус сначала остановился перед светофором, на котором горел красный свет, а затем продолжил движение, не дожидаясь смены сигнала. Видео нарушения было опубликовано в группе «Нарушение ПДД Брянск» в социальной сети «ВКонтакте». Его подробно разобрали сотрудники Госавтоинспекции, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

На основании опубликованного видео инспекторы ГИБДД вынесли решение о привлечении водителя к административной ответственности. Он должен заплатить штраф 1 тыс. рублей.

Видео с нарушителем в социальных сетях не в первый раз становится поводом для проверки. В начале февраля в Брянске оштрафовали водителя маршрутки, который поворачивал направо из среднего ряда.