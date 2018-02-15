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Трасса между Псковской и Новгородской областями станет федеральной

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Трасса, которая связывает Новгородскую, Вологодскую и Псковскую области, может из региональной превратиться в федеральную. Работу по передаче около 500 км автодорог в федеральную собственность проводят власти Новгородской области.

Как уточняет Псковское агентство информации, речь идет о трассе Невель–Холм–Марево–Демянск–Яжелбицы  и о дороге Устюжна–Валдай. Не исключено, что смена статуса и передача в федеральную собственность улучшит качество дорог.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Башкирии могут построить платную трассу. Четырехполосная магистраль будет проходить через промышленные города республики. Ее протяженность составит 300 км.

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