Жители Ульяновской области жалуются на рост тарифов ЖКХ на 23%

Многочисленные сообщения о подорожании коммунальных услуг поступают в приемную губернатора Ульяновской области, жители сообщают об увеличении тарифов на 23%.

Межведомственная комиссия уже проверяет начисления гражданам платы за коммунальные услуги. На основе жалоб составлен список адресов, которых коснулось подорожание услуг ЖКХ. Власти региона настаивают на том, чтобы представители каждого дома, где замечен рост тарифов, вошли в состав комиссии. Об этом сообщает 1ul.ru.

Проверка будет вестись по всем случаям в отдельности. К управляющим компаниям уже есть вопросы по ненадлежащему состоянию коммунальных сетей, из-за которого мог происходить перетоп.

В региональном правительстве отмечают, что индексация тарифов произойдет с 1 июля, пока же они остаются на уровне второго полугодия 2017 года.