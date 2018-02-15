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Работы на стадионе к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде близки к завершению

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Власти Нижегородской области сообщили о завершении строительно-монтажных работ по возведению стадиона «Нижний Новгород» к ЧМ-2018. Закончена установка фундаментов, кровли, монолитных железобетонных конструкций, подключение к сетям водоотведения, водо- и теплоснабжения, а также ливневой канализации.

Как сообщает ИА «НьюсНН», в настоящее время в стадии подготовки находятся документы по приемке более 2 тыс. помещений арены, согласовываются программы пуско-наладочных работ. На стадионе трудится более 2,5 тыс. человек.

Готовность арены проверили замглавы Минстроя РФ Леонид Ставицкий и врио главы региона Глеб Никитин. По словам губернатора, подготовка к чемпионату — первоочередная задача. Региональная программа включает в себя 15 подразделов и более 130 мероприятий.

Тестовые футбольные матчи на стадионе «Нижний Новгород» пройдут 15, 28 апреля, а также 6 мая. Во всех играх примет участие нежегородский клуб «Олимпиец».

В рамках ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде состоятся четыре матча группового этапа: 18 июня сборная Швеции встретится со сборной Южной Кореи, 21 июня аргентинцы сыграют с хорватами, 24 июня Англия сразится с Панамой, а 27 июня сборная Швейцарии выйдет на поле с командой Коста-Рики. Кроме того, в городе состоятся матчи 1/8 финала и 1/4 финала.

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