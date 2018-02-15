Прямой эфир

Минприроды назвало причину появления аномальной полыньи на Иртыше

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство природы назвало причину появления аномальной полыньи на Иртыше. Всему виной не стоки, а гидрологические процессы, связанные с течением в этом месте и с наличием там моста. Специалисты заверили, что ничего опасного в этой полынье нет.

Проблему полыньи обсуждали на заседании в региональном законодательном собрании. Как уточняет ИА «Город55», спикер парламента Владимир Варнавский обратился за разъяснениями к представителям министерства.

До настоящего момента не были известны истинные причины появления полыньи у Ленинградского моста. Высказывались предположения, что отверстие во льду, не замерзающее даже в 35-градусные морозы, могло образоваться из-за подводной трубы, по которой в Иртыш сливаются теплые сточные воды. Впрочем, водолазы, спускавшиеся ранее на дно, ее не обнаружили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Круизы по Иртышу планируют возродить в Омске
В Омской области начал снижаться уровень воды в Иртыше

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017