Минприроды назвало причину появления аномальной полыньи на Иртыше

Министерство природы назвало причину появления аномальной полыньи на Иртыше. Всему виной не стоки, а гидрологические процессы, связанные с течением в этом месте и с наличием там моста. Специалисты заверили, что ничего опасного в этой полынье нет.

Проблему полыньи обсуждали на заседании в региональном законодательном собрании. Как уточняет ИА «Город55», спикер парламента Владимир Варнавский обратился за разъяснениями к представителям министерства.

До настоящего момента не были известны истинные причины появления полыньи у Ленинградского моста. Высказывались предположения, что отверстие во льду, не замерзающее даже в 35-градусные морозы, могло образоваться из-за подводной трубы, по которой в Иртыш сливаются теплые сточные воды. Впрочем, водолазы, спускавшиеся ранее на дно, ее не обнаружили.