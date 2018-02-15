Заключенные будут производить сосиски в Тамбовской области

Производство сосисок запускают в колонии-поселении в Кирсановском районе Тамбовской области. С учреждением уже заключен контракт на 25 т готовой продукции.

Для производственного цеха уже закуплены вакуумный шприц, куттер, льдогенератор, термодымовая камера. Цех сможет выпускать до 500 кг готовой продукции в день. Заключенные освоят производство говяжьих и свиных сосисок. А в перспективе в колонии хотят выпускать вареную и полукопченую колбасу. Для этого потребуется вводить вторую рабочую смену, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Вся продукция соответствует ГОСТу. С расширением цеха планируется поставлять сосиски не только в исправительные учреждения Тамбовской области, но и в школы, больницы и детские сады.