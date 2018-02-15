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Третью мечеть построят в Севастополе

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В течение месяца в селе Орлиное под Севастополем начнется строительство мечети, третьей по счету в городе. Деньги на проект выделит Международная ассоциация исламского бизнеса.

Как сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на главу объединения крымских татар Севастополя «Ак-Яр» Энвера Мамутдинова, его организация займется подготовкой технических условий и получением необходимых для строительства разрешений. Площадь здания составит 12х16 м.

По словам общественника, мечеть в Орлином — долгожданный объект для местных мусульман, которые живут в этом селе более 20 лет. Сейчас для молитв используется подсобное помещение, отметил Мамутдинов.

Агентство уточняет, что в регионе в настоящее время всего две мечети. Одна находится в центре Севастополя, а вторая, недостроенная, в селе Родное. Там работы ведутся уже 15 лет.

По  данным объединения «Ак-Яр», в Севастополе проживают 7 тыс. мусульман. Участки под мечети в местах компактного проживания крымских татар выделялись еще в украинский период, однако они так и не были освоены.

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