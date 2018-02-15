Сирийский кинематограф приспособился к условиям войны

В Сирии продолжают снимать сериалы, несмотря на все беды.

Съемочные площадки находятся в обычных жилых домах.

Новую картину – «Аромат души» – покажут и в Сирии, и в других арабских странах.

До войны в Сирии на экраны выходило более 30 сериалов в год. Сейчас количество готового материала сократилось в разы.

Но даже в самые тяжелые дни войны съемки не прекращались. Сами бои режиссеры показывать не хотят, но война накладывает отпечаток – в кадрах все чаще появляются военные.

А в этом сериале вскоре введут нового персонажа, им будет русский офицер.

