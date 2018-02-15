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Голикова предложила депутатам работать без выходных

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Глава Счетной палаты России Татьяна Голикова предложила депутатам Госдумы работать без выходных, чтобы успеть принять поправки к налоговому законодательству в весеннюю сессию.

Соответствующее высказывание Голиковой прозвучало в рамках ее выступления на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передает «Газета.ru».

Как отмечает издание, ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что правительство в ближайшее время подготовит предложения об изменениях налоговой системы.

Портал iz.ru сообщал, что Голикова в кулуарах  инвестфорума заявила, что считает нужным предоставлять материнский капитал за рождение второго и последующих детей всем россиянам вне зависимости от их уровня доходов. 

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