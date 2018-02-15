Иномарки вмерзли в парковку в Московской области

Несколько иномарок вмерзли в лед на парковке в Московской области. Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Инцидент произошел в подмосковном Щелкове. В заложниках льда оказались несколько автомобилей, припаркованных на стоянке на улице Комсомольской в районе дома 20.

Специалисты рекомендовали владельцам машин растопить лед при помощи горячей воды, а после этого обязательно провести техосмотр транспортного средства, сообщает НСН.

Ранее портал iz.ru сообщал, что столичные власти не будут отменять плату за парковку в Москве из-за снегопада.