Прямой эфир

Житель ЕАО выплатил 359 тыс. рублей для выезда к месту службы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель ЕАО выплатил 359 тыс. рублей долга для выезда за границу к месту несения службы, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Судебные приставы завели исполнительное производство в отношении жителя ЕАО в связи с неуплатой долга по кредиту в размере 333 тыс. рублей. Неплательщика вовремя предупредили о возбуждении производства, но он проигнорировал предупреждение и не принял никаких мер для оплаты долга, сообщает ИА EAOMedia.

В связи с постановлением о временном ограничении выезда за границу для людей, имеющих задолженности, мужчина сам вышел на связь с судебными приставами и попросил их снять ограничение на выезд в связи с необходимостью покинуть пределы России для несения военной службы.

Судебный пристав пояснил звонившему все необходимые действия для снятия запрета, после чего гражданином был оплачен долг и исполнительный сбор. В общей сложности выплата составила 359 тыс. рублей.

Исполнительные производства после уплаты долга были окончены и ограничения на выезд в отношении должника сняты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Приставы «поженились» ради встречи с должником в Новосибирской области
Судебные приставы случайно спасли должника от пожара в Кургане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017