Житель ЕАО выплатил 359 тыс. рублей для выезда к месту службы

Житель ЕАО выплатил 359 тыс. рублей долга для выезда за границу к месту несения службы, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Судебные приставы завели исполнительное производство в отношении жителя ЕАО в связи с неуплатой долга по кредиту в размере 333 тыс. рублей. Неплательщика вовремя предупредили о возбуждении производства, но он проигнорировал предупреждение и не принял никаких мер для оплаты долга, сообщает ИА EAOMedia.

В связи с постановлением о временном ограничении выезда за границу для людей, имеющих задолженности, мужчина сам вышел на связь с судебными приставами и попросил их снять ограничение на выезд в связи с необходимостью покинуть пределы России для несения военной службы.

Судебный пристав пояснил звонившему все необходимые действия для снятия запрета, после чего гражданином был оплачен долг и исполнительный сбор. В общей сложности выплата составила 359 тыс. рублей.

Исполнительные производства после уплаты долга были окончены и ограничения на выезд в отношении должника сняты.