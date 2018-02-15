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Транспортный налог могут снизить в Новгородской области для авиации

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Правительство Новгородской области внесло в региональную думу законопроект о понижении ставки транспортного налога для владельцев самолетов, вертолетов и других воздушных судов.

В случае принятия законопроекта ставка снизится в 5 раз. Сейчас налог на суда с двигателями составляет 250 рублей с каждой лошадиной силы, а власти предлагают установить плату 50 рублей. В правительстве региона считают, что такая мера направлена на развитие сверхлегкой авиации, пишет «Новгород.ру».

Сумма выпадающих доходов в 2018 году составит около 35 тыс. рублей, а в 2019–2020 годах — порядка 206 тыс. рублей, посчитали чиновники. Это может быть компенсировано за счет взыскания недоимки и улучшения администрирования транспортного налога.

Законопроект будет рассмотрен в конце февраля.

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