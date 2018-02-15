Прямой эфир

СК начал проверку сообщений жителей Твери об опасных сосульках

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Твери следственные органы проводят проверку после сообщений в социальных сетях о сосульках, которые опасно свисают с крыши дома на улице Хромова. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По словам старшего помощника главы СУ СКР по Тверской области Валерии Павловой, которые приводят «Тверские ведомости», публикация с фотографией сосулек, представляющих опасность для жизни и здоровья местных жителей, была выявлена во время мониторинга социальных сетей.

Кроме улицы Хромова, беспокойство жителей Твери вызывает ситуация около дома в районе Бологое-2. Дело в том, что в городе уже есть пострадавший от падения сосульки с крыши дома. Это произошло на Волоколамском проспекте. По данному факту также проводится проверка.

Портал iz.ru 13 февраля сообщал о том, что в городе Алексине Тульской области ребенок получил травму после падения наледи с крыши. Это произошло, когда мальчик проходил мимо администрации.

Чуть ранее стало известно о гибели жительницы Петербурга в результате падения сосульки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сосулька упала мужчине на голову в центре Москвы
Лондонский дворник едва не погиб из-за упавшей с неба сосульки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017