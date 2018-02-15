СК начал проверку сообщений жителей Твери об опасных сосульках

В Твери следственные органы проводят проверку после сообщений в социальных сетях о сосульках, которые опасно свисают с крыши дома на улице Хромова. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По словам старшего помощника главы СУ СКР по Тверской области Валерии Павловой, которые приводят «Тверские ведомости», публикация с фотографией сосулек, представляющих опасность для жизни и здоровья местных жителей, была выявлена во время мониторинга социальных сетей.

Кроме улицы Хромова, беспокойство жителей Твери вызывает ситуация около дома в районе Бологое-2. Дело в том, что в городе уже есть пострадавший от падения сосульки с крыши дома. Это произошло на Волоколамском проспекте. По данному факту также проводится проверка.

Портал iz.ru 13 февраля сообщал о том, что в городе Алексине Тульской области ребенок получил травму после падения наледи с крыши. Это произошло, когда мальчик проходил мимо администрации.

Чуть ранее стало известно о гибели жительницы Петербурга в результате падения сосульки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.