Неизвестный подорвал дом-музей Бандеры под Ивано-Франковском

На территории музея Степана Бандеры в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области Украины произошел взрыв.

Неизвестный злоумышленник бросил в здание самодельное взрывное устройство, начиненное зажигательной смесью. В результате загорелись входные двери.

«Сейчас здесь работают следователи. В музее есть камеры видеонаблюдения», — сообщил директор музея Степан Лесив.

По его мнению, «какой-то подлый предатель» пытался таким образом привлечь к себе внимание, сообщает издание «Репортер».

Музей Степана Бандеры в селе Старый Угринов открыт 30 декабря 2000 года. Именно в этом доме в 1909 году родился будущий лидер украинских националистов, семья Бандеры жила здесь с 1906 по 1933 год.

Как писал iz.ru, 26 января правительство Польши приняло законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов во время Второй мировой войны. Теперь за распространение идеологии Украинской повстанческой армии (ОУН УПА, запрещена в РФ) будет грозить штраф или до трех лет лишения свободы.