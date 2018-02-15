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Судебные приставы случайно спасли должника от пожара в Кургане

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Мужчину, который чуть не погиб из-за задымления в комнате, спасли судебные приставы. Они наведались к жителю Кургана в связи с долгом по алиментам.

В здании общежития, где проживает должник, приставы ощутили сильный запах гари. При этом курганец не реагировал на стук в дверь. Тогда приставы проникли в комнату уклониста по алиментам и обнаружили, что она заполнена дымом, сообщает ИА «Ура.ру».

Оказалось, что должник заснул, оставив гороховую кашу на плитке. Она и стала источником дыма. Приставы отключили удлинитель, от которого работала плитка, и открыли все окна.

После спасения должника доставили к судебному приставу-исполнителю для беседы.

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