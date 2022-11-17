Сретение 2023: какого числа, что за праздник, что нельзя делать, приметы

15 февраля 2023 года православные христиане отмечают Сретение Господне. В этот день Богородица принесла младенца Иисуса в храм на 40-й день после его рождения.

Согласно преданию, в храме Богородицу встретили пророк Симеон и пророчица Анна. Старцу было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Мессию. Он ждал этого чуда 300 лет. Встреча старца Симеона и Иисуса символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов. В память об этом событии в этот день в храмах освящают свечи.

Священнослужители утверждают, что праздник символизирует встречу с Господом.

По народному календарю праздник означает встречу зимы с весной. Говорят, что если на Сретение идет снег, то весна будет дождливой, а если за окном метель, то холодной.

Наши предки считали, что на Сретение нельзя выполнять тяжелую работу по дому, в том числе стирать, вязать и шить. Они также верили, что 15 февраля желательно не уезжать далеко от дома, поскольку может быть сложно вернуться назад.

Дополнительно «Известия» подготовили церковный календарь, в котором опубликованы все православные праздники в 2023 году, а также расписание постов и график выходных дней.