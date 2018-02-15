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Православные христиане отмечают Сретение Господне

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Православные христиане отмечают в четверг, 15 февраля, Сретение Господне. В этот день  Богородица принесла младенца Иисуса в храм на 40-й день после его рождения.

Согласно преданию, в храме Богородицу встретили пророк Симеон и пророчица Анна. Старцу было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Мессию. Он ждал этого чуда 300 лет. Встреча старца Симеона и Иисуса символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов. В память об этом событии в этот день в храмах освящают свечи.

Священнослужители утверждают, что праздник символизирует встречу с Господом. По народному календарю праздник означает встречу зимы с весной, сообщает телеканал «360».

По случаю Сретения Господня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме преподобного Серафима Саровского в Раеве и поздравит православных христиан с праздником, передает ТАСС.

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