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Президент сообщил о снижении числа необоснованных проверок бизнеса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Количество необоснованных проверок предприятий в России снизилось, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры. 

Он назвал защиту предпринимательских свобод важнейшей задачей Генпрокуратуры и призвал сотрудников ведомства тщательно отслеживать факты необоснованного вмешательства правоохранительных органов в хозяйственную жизнь и бизнес-конфликты. 

«Также должны проверяться ситуации с немотивированными, или, проще сказать, заказными уголовными преследованиями в отношении бизнеса, а виновные, безусловно, привлекаться к ответственности», — подчеркнул Путин. 

О снижении числа немотивированных проверок бизнеса глава государства заявлял еще в декабре 2017 года в рамках своей ежегодной пресс-конференции.

Как писал портал iz.ru, в конце декабря президент заявил о необходимости либерализации российского законодательства с целью создания благоприятных условий для развития бизнеса. 

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