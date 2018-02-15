Президент сообщил о снижении числа необоснованных проверок бизнеса

Количество необоснованных проверок предприятий в России снизилось, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры.

Он назвал защиту предпринимательских свобод важнейшей задачей Генпрокуратуры и призвал сотрудников ведомства тщательно отслеживать факты необоснованного вмешательства правоохранительных органов в хозяйственную жизнь и бизнес-конфликты.

«Также должны проверяться ситуации с немотивированными, или, проще сказать, заказными уголовными преследованиями в отношении бизнеса, а виновные, безусловно, привлекаться к ответственности», — подчеркнул Путин.

О снижении числа немотивированных проверок бизнеса глава государства заявлял еще в декабре 2017 года в рамках своей ежегодной пресс-конференции.

Как писал портал iz.ru, в конце декабря президент заявил о необходимости либерализации российского законодательства с целью создания благоприятных условий для развития бизнеса.