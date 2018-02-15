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Путин обязал прокуратуру контролировать соблюдение прав граждан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин призывал прокурорских работников контролировать соблюдение прав граждан и незамедлительно реагировать на их нарушение.

В частности, он обратил внимание надзорного ведомства на трудовые и социальные отношения.  

«В рамках своих полномочий вы обязаны незамедлительно реагировать на любые нарушения закона и прав граждан в этих сферах. В том числе задержки и невыплаты заработной платы», — заявил глава государства на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры.

Он призвал давать правовую оценку растратам на сторонние нужды средств, направленных на выплаты работникам, контролировать выдачу льготных путевок и бесплатных лекарств.

«Как и раньше, на особом контроле должна находиться работа по защите прав несовершеннолетних», — подчеркнул Путин.

Кроме того, глава государства потребовал следить за ценообразованием на услуги ЖКХ  в регионах. «Если вы видите, что кто-то искусственно задирает эти тарифы, прошу принимать быстрые и предусмотренные законом меры, ведь от необоснованных скачков цен страдают прежде всего — и мы с вами это хорошо понимаем — уязвимые слои населения», — приводит слова президента ТАСС.

«Важнейшей задачей органов прокуратуры остается защита предпринимательских свобод, пресечение любых попыток давления на бизнес», — добавил Владимир Путин. Он особо подчеркнул, что «факты необоснованного вмешательства правоохранительных органов в хозяйственную жизнь и бизнес-конфликты» необходимо тщательно отслеживать и фиксировать.

«Гражданин, обратившийся за защитой в правоохранительные органы, должен быть уверен, что ему помогут в сложной ситуации, восстановят нарушенные права, справедливость. Прошу существенно усилить надзор за следствием, причем на всех его уровнях», — подытожил глава государства.

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