МВД Литвы приостановило выдачу документов из-за поломки печатной машины

МВД Литвы приостановило выдачу паспортов и персональных пластиковых карт. Причиной приостановки стала поломка печатающей машины.

В ведомстве подчеркнули, что рассчитывают устранить неполадку в течение дня, передает ТАСС.

В МВД также отметили, что техника, на которой печатаются документы, находится в эксплуатации второе десятилетие. Этим и объясняется поломка. При этом ведомстве заверили, что новое оборудование уже закуплено. Оно должно прибыть в страну во втором полугодии.

Выдача документов в Литве компьютеризирована. Граждане самостоятельно сдают биометрические данные, делают свою фотографию и ставят подпись на специальном устройстве. Данные заносятся в базу, после чего печатается удостоверение личности.