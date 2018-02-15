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Санаторий «Пионер» в Евпатории передадут Ингушетии

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Детский санаторий «Пионер» в Евпатории будет передан Ингушетии. Это произойдет в соответствии с соглашением о сотрудничестве, которое было подписано между регионами летом 2017 года.

План мероприятий по его реализации утвержден, церемония подписания состоялась сегодня на инвестиционном форуме в Сочи. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, сегодня же будет подписана «дорожная карта» по передаче санатория.

ИА «Крыминформ» напоминает, что детский лагерь передается Крымом Ингушетии в безвозмездное пользование при условии, что во всех его корпусах будет проведен ремонт. За один сезон лагерь может принять около 4 тыс. детей в возрасте от 7 до 14 лет.

В начале февраля стало известно о том, что Башкирия займется модернизацией детского санатория «Юбилейный» в Крыму. Ранее он был передан этой республике под попечительство.

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