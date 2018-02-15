Жители Брянска жалуются на учебу школьников в три смены

В Брянске родители учеников школы № 51 пожаловались на неудобный график. По словам горожан, дети учатся в три смены.

С жалобой к главе Брянска Александру Хлиманкову обратился житель Фокинского района города. Он сообщил, что дети в школе учатся в три смены. Мужчина попросил рассмотреть возможность перевести ребят хотя бы на двухсменный график, а также спросил, планируется ли расширение школы.

Глава города сообщил, что на 2018 год планов на возведение пристройки к существующему зданию или строительство новой школы нет. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

Брянская область участвует в федеральной программе по созданию новых мест в школах. В перспективе это позволит перевести все школы на одну смену.