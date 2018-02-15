Девятнадцатилетний парень расстрелял 17 учащихся школы города Паркленд в штате Флорида. Еще свыше десяти человек получили ранения. Весь день в адрес США шли звонки и телеграммы с соболезнованиями от зарубежных лидеров и организаций, а политики в самих Штатах выступали с эмоциональными речами о том, что пора уже положить конец подобного рода чудовищным инцидентам. Особо красноречив был сенатор из Коннектикута Крис Мерфи, возмущено говоривший коллегам в сенате, что такого уровня массовых зверств нет больше нигде в мире.

Изменят ли что-либо очередной кровавый расстрел и последующие пламенные речи?! Очень и очень вряд ли.

Америка — не Европа. Даже в тех штатах, в которых уже происходили десятки подобных эксцессов, максимум, что сделали власти — усилили контроль за выдачей оружия людям, имеющим судимость и стоящим на учете в психоневрологических диспансерах.

Но даже в этих законах есть множество лазеек, поэтому особого эффекта меры не дают. К примеру, если в каком-то штате оружие нельзя купить запросто, человек едет в другой штат и покупает оружие там — по водительскому удостоверению, привозит к себе и спокойно регистрирует, потому что его уже продали.

Есть ограничения при покупке некоторых категорий оружия: автоматического, многозарядного, оружия двойного назначения. Но в ряде штатов обычный револьвер и пистолет купить довольно несложно, нужен любой удостоверяющий личность документ: водительские права, регистрационная карточка, карточка налогового ведомства. Достаточно проверить по базе данных, не находится ли человек в розыске, и через пять минут пистолет попадает к новому владельцу.

Если к нему предъявлены судебные иски, связанные с налогами, это не является противопоказанием. Вот если он судим за убийство или находится в розыске, есть ограничивающие факторы — но только для данного штата. То есть это не означает, что в другом штате он не сможет купить оружие. Причем во многих штатах форма регистрации заявительная, это не Старый Свет: в США нет ни экзаменов, ни обязательного членства в клубе.

Но главное, какие бы новые правила и дополнительные ограничения ни вводили, изменить ситуацию нельзя — что бы ни происходило, «подвинуть» оружейное лобби США нереально.

Потому что свобода владения оружием — это одна из ипостасей, на которых строились США как государство. Ни одна власть, ни одна структура не поставит под сомнение право свободного американца на владение оружием. Расстрелы идут один за другим, но подвергать сомнению основополагающие принципы ни одна администрация не будет. Такой ответственности на себя никто просто не возьмет.

И дело тут не в деньгах — это идеологическая позиция. У американцев отмена их права на свободное владение оружием вызовет такое же возмущение, как у россиян, если бы у нас кто-то посмел подвернуть сомнению героизм советского народа в Великой Отечественной войне или предложил бы отказаться от государственного герба или флага.

Свободный гражданин имеет право защищать себя в свободном государстве. Точка. События вроде последнего по времени расстрела в школе Флориды рассматриваются как досадные, неприятные исключения, но ни в коей мере не подвергающие сомнению право американцев владеть оружием. Перечеркнуть это — значит поставить себя в ряд неамериканцев. Любой человек, который выскажется на серьезном политическом уровне за запрет свободного владения оружием, станет в стране изгоем, подвергнется самым разным формам политической обструкции. На такое политическое самоубийство никто из политиков, разумеется, не пойдет.

Автор — президент Международной контртеррористической ассоциации

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